StockDay Report Spezial - Die Besten Aktien für 2020 Seit der 18er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

SilverCrest Metals Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit dem Fokus auf Edelmetallen und Hauptsitz in Vancouver, B.C. Das Unternehmen sucht nach neuen Entdeckungen und wert- steigernden Anlagen, sowie mögliche Produktionsstätten ,in Mexikos historischen Edelmetall- gebieten. SilverCrest ist das erste Unternehmen, welches Testbohrungen auf dem historischen Silber-, und Goldprojekt Las Chispas durchführt. Auf Las Chispas wurde lange erfolgreich Edelmetall produziert.

SilverCrest wird von einem, in allen Bereichen des Edelmetallsektors, erfahrenen Managementteam geleitet. Zudem ist das Management erfolgreichin dem “phase approached” Geschäftsmodell, bei dem es darum geht, Projekte von der Entdeckung, mit einer zeitgerechten Finanzierung über einen kostendeckenden Aufbau in die Produktion zu bringen, so dass es für die Anleger zu einer Wertsteigerung kommt.

Ihr Fokus liegt auf Silber und Gold. Was macht diese Märkte so attraktiv?

Wir glauben, dass es bei Silber noch viel Wachstum nach oben gibt. Eric Fier, CEO des Unternehmens, sieht einen bullischen Markt, bei dem sich das Silber-Gold-Verhältnis in der nahen Zukunft bei etwa 80:1 einpendeln wird. Dies basiert nur auf das Aufholen von Silber zu Gold. Innerhalb der Ressourcen liegt bei SilverCrest das Verhältnis von Silber zu Gold bei etwa 50:50, so dass wir einen Hebel sowohl bei Silber als auch Gold besitzen. Das Unternehmen hat das Potenzial, ein sehr margenstarker Produzent zu werden, sobald die Produktion angelaufen ist.

Was waren die Höhepunkte und Meilensteine in 2019?

• Die Fertigstellung der dritten, hochgradigen Ressourcenschätzung:

Angezeigte Kategorie: 1,0 Mio. Tonnen @1,23 gpt Silberäquivalent (AgEq), 40Moz AgEq

Abgeleitete Kategorie: 3,6 Mio. Tonnen @581 gpt Silberäquivalent (AgEq), 68Moz AgEq

• Fertigstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA):

Netto NPV (5%): US$ 407 Mio.

Netto IRR von 78% (US$ 16,68/oz Ag & US$ 1,269/oz Au)

• 30 Mio. kanadische Dollar aufgenommen

• MIA Zulassung(Produktionsgenehmigung) und Genehmigung für Sprengstoffe erhalten

• Zugang zur Erzvene „Area 51“ durch Untergrundentwicklung, die nach Nordwest und Südosten auf drei verschiedenen Level abdriftet

• Umfassendes Wiederherstellungsprogramm, solange Adern getrieben werden, welches die Kontinuität, die Bodenbeschaffung und Abbaumethoden auswertet, um so die Pro- duktivität und Kosteneinschätzung für eine Machbarkeitsstudie bestimmen zu können.

• Wir haben mit der Ansammlung von allem Hochgradigen begonnen und bereits 7.000 Tonnen an der Oberfläche mit etwa 20.000-25.000 Tonnen mehr in 2019.

• Solides 100% Eigentum von Bergbaukonzessionen und Schürfrechten – Option auf zwanzig Jahre

Was können Ihre Anleger für 2020 erwarten?

Die Ergebnisse von über 100 Bohrlöchern stehen aus, 80 weitere sollen im 4. Quartal 2019 gebohrt werden – Viele neue Ergebnisse und Nachrichten im 4. Quartal 2019 sowie 1. Quartal 2020:

• Wir müssen noch bei 26 von 36 bekannten Adern Testbohrungen durchführen.

Für Anfang 2020 ist ein umfassendes Explorationsbohrprogramm geplant

• Fertigstellung der Machbarkeitsstudie

• Ergänzung weiterer Reserven

• Die Projektfi nanzierung erfolgt im Anschluss an die Entscheidung zur Produktion

• Minenentwicklung in der zweiten Hälfte 2020

Wie viele Analysten covern Ihr Unternehmen? Wie sind deren Einschätzungen?

Uns covern insgesamt neun Analysten. Alle Analysten haben uns auf Buy (Kaufen), mit einem Preisziel von $8-10.

Wo können interessierte Investoren weitere Informationen finden?

Am besten eignet sich unsere Unternehmenswebseite. Dort kann man sich registrieren und erhält über E-Mail alle neuen Nachrichten: mwww.silvercrestmetals.com

Auf VRify.com werden Bilder und interaktive 3D-Modelle von Las Chispas gezeigt.

SilverCrest Metals wird auf der Internationalen Edelmetallmesse in München am Stand #23 ausstellen - Details unter:

https://www.edelmetallmesse.com/de/aussteller.html