Eine grüne Goldmine entsteht

Da in 2020 Umweltfreundlichkeit und Gold – nach Einschätzung vieler Investmentbanken und Fondsmanager – im Vordergrund stehen werden, kann man den Umweltfreundlichkeitsaspekt der Kenville Goldmine gar nicht genug in den Vordergrund stellen, denn dies ist ein klares Alleinstellungsmerkmal von Ximen Mining Corp., sodass nicht nur private sondern auch institutionelle Investoren wie Investmentbanken und Fonds vor dem Einstieg stehen dürfen, die einen Fokus auf ethische Investments haben und die Gewinnaussichten im Goldmarkt nicht verpassen wollen.

Die heutige Pressemitteilung (deutsch / englisch) von Ximen Mining zeigt eindrucksvoll, dass der angehende Goldproduzent alles daran setzt, so grün und umweltfreundlich wie möglich zu werden:

Ximen Mining schlägt grüneren Weg zur Erschließung von Goldmine Kenville in Nelson (British Columbia, Kanada) ein

Wenn Sie an die Goldmine Kenville denken, gibt es einige Dinge, die Sie berücksichtigen müssen:

Wie soll unsere Untertage-Goldmine errichtet werden? Wir werden sie erschließen, indem wir uns darauf konzentrieren, sauber und umweltfreundlich zu sein und einen kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir werden die Möglichkeiten, die uns Mutter Natur geboten hat, voll ausschöpfen, um diesen Betrieb elektrisch und pneumatisch zu betreiben und gleichzeitig bedeutsame Arbeitsplätze für die lokale Wirtschaft zu schaffen. Falls Sie es noch nicht wussten: Größer ist nicht immer besser. Wir sind der Auffassung, dass wir äußerst profitabel sein und den schmalen Grat zwischen der Schaffung wichtiger Arbeitsplätze und einem umweltbewussten Handeln beschreiten können.

EINIGE WICHTIGE PUNKTE, DIE ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND

Wir besitzen unsere Oberflächen- und Untertagerechte. Wir besitzen alle unsere eigenen brandneuen Untertagegeräte sowie alle unsere Untertagebohrgeräte. Wir besitzen unsere Transformatoren, Kompressoren und Stromleitungen. Wir haben eine eigene Unterkunft für unsere Bergleute vor Ort. Lokale Arbeitskräfte sind verfügbar und nur wenige Minuten entfernt. Unsere Straßen und Gebäude werden unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte errichtet, montiert und bewacht. Die Straße zum Standort heißt Kenville Mine Road, die direkt am BC Highway 3A, zehn Minuten außerhalb von Nelson liegt. Unsere Hauptstromquelle ist elektrisch, stammt vom Wasserkraftwerk Kootenay, wurde erst kürzlich am Standort installiert und ist betriebsbereit. Unser internes Untertage-Beleuchtungssystem wird mit einer langlebigen Niederspannungs-LED-Beleuchtung gewährleistet, die durch die natürliche Strömung des Bergwassers angetrieben wird. Unsere Untertage-Bohr- und Erschließungsausrüstung wird pneumatisch mittels Luftkompression angetrieben, wobei der Strom aus dem Fluss Kootenay gewonnen wird. Das Gestein, das wir fördern, ist eines der am besten geeigneten Verbundgesteine, das man fördern kann. Es ist sauber und säureneutralisierend und wird von vielen als Zuschlagstoff begehrt: Ingenieurbeton, Stollensicherung, technischer Rückversatz, Straßenbelag und Landschaftsbau. Das vom Berg abfließende Wasser, das aus dem Minenportal strömt, zählt zu den besten Trinkwassern der Provinz und bietet eine ausgezeichnete Energiequelle für Oberflächen- und Untertagearbeiten. Wir verfügen über eine digitale Bohrdatenbank, die bis in die 1940er Jahre zurückreicht und auch die letzten vier Jahre an Bohrungen umfasst, die vom aktuellen Minenmanager geleitet wurden. Wir installieren unser eigenes Gebäudemanagement- und Sicherheitssystem mit Solarenergie und Strom.

Wir kennen die Probleme und nehmen die Herausforderung an.

Wir arbeiten daran, die Goldmine Kenville von Anfang bis zum Ende so grün wie möglich zu gestalten.

Mutter Natur ist unsere Partnerin und spielt eine wichtige Rolle beim Erreichen unserer Ziele. Das Taubgestein ist säureneutralisierend und der natürliche Wasserstrom aus dem bestehenden Portal, der die Quellen speist, ist eines der besten Trinkwasser der Provinz. Wir nutzen alles, was Mutter Natur uns zur Verfügung gestellt hat.

Wie können wir solche Anforderungen stellen? Wir haben die unserer Meinung nach besten Unternehmen beauftragt, die uns zur Verfügung stehen, um unsere Anforderungen zu verifizieren und zu klären. Massey Environmental hat unsere grundlegenden Wasserstudien durchgeführt, während SRK Consulting für unseren Schwermetallauswaschungsplan und -prüfungen verantwortlich zeichnete. Lassen Sie sich vom Begriff „Schwermetall“ nicht täuschen – unser Taubgestein, das wir fördern möchten, ist in Wahrheit säureneutralisierend und ist neben vielen anderen positiven Umweltanwendungen auch als Verbundgestein für die Dammfiltration sehr begehrt. Um sicherzustellen, dass wir den richtigen Weg einschlagen, haben wir Paul Hughes and Associates mit der Erstellung des technischen Bodenprüfplans für die neue Abtragung beauftragt. Zu guter Letzt ist der Mann, der all diese Arbeiten leitet, Lloyd Penner – der letzte Bergarbeiter, der im Jahr 1992 unser Erz aus der Mine Kenville holte und vier Jahre lang an jenem Standort, den wir für die Erweiterung der ursprünglichen Goldmine Kernville halten, Golderzgänge bebohrte.

Ob wir einen Plan haben, fragen Sie? Ja, und dieser ist auf Laser ausgerichtet. Unser Ziel besteht darin, die Mine so zu erschließen, dass 125 Tonnen pro Tag Material mit einem Gehalt von 15 Gramm pro Tonne (0,5 Unzen pro Tonne) Gold gefördert werden können. Der erste Schritt ist die Erschließung der neuen Zugangsabtragung. Während dieser Erschließungsarbeiten werden Untertage-Diamantbohrungen Lücken in Bereichen schließen, in denen Oberflächenbohrungen bereits beträchtliches Gold in Quarzerzgängen durchschnitten haben. Danach können potenzielle Abbaublöcke definiert werden. Das Ziel besteht darin, zunächst eine Großprobe zu erschließen und zu produzieren und dann im Erfolgsfall mit der vollständigen Minenerschließung fortzufahren.

Die Verarbeitung und die Gewinnung von Gold würden abseits des Standorts erfolgen. Eine metallurgische Studie zur vollständigen Beschreibung der mineralisierten Zufuhr- und Produktmaterialien hat bereits begonnen.

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind die Goldmine Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson British Columbia übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Video über die Kenville Goldmine mit Interviews



Link zum YouTube-Video: https://youtu.be/bMeYoMW6zGk

Neues Interview mit Chris Anderson

(deutsche Zusammenfassung von Joe Brunner am Ende des Videos)



Link zum YouTube-Video: https://youtu.be/nUYGigRpsHU

Technische Perspektive



Link zum aktualisierten Chart von Ximen Mining Corp. an der Heimatbörse TSX-Venture, Kanada (15 min. verzögert): http://schrts.co/nVvegNqV

Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Canada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 44.987.587



Chart

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,39 CAD (06.11.2019)

Marktkapitalisierung: $18 Mio. CAD



Chart

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,26 EUR (06.11.2019)

Marktkapitalisierung: €12 Mio. EUR

