Evotec erreicht Unterstützungszone

An der Unterstützung um 19,00/19,20 Euro sollte die Abwärtsbewegung wieder auslaufen, damit im großen Bild von einem erneuten Anstieg ausgegangen werden kann. Rutscht die Aktie nach unten durch, würde die etwas tiefere Unterstützung bei 18,00 Euro als Auffangmarke dienen. Es bietet sich weiter eine neue Long-Position am genannten Unterstützungsbereich um 19,00/19,20 Euro an.

Trading-Strategie: