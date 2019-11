In die Hoffnungen der vergangenen Tage, der Handelsstreit zwischen den USA und China könne zeitnah beigelegt werden, mischen sich zum Start in die neue Börsenwoche berechtigte Zweifel. Der Zeitpunkt für die Unterzeichnung des Phase-1-Vertrags wird immer weiter nach hinten verschoben. Eigentlich wollten die beiden Parteien die Übereinkunft auf dem inzwischen abgesagten ASEAN-Gipfel in China unterzeichnen. Nun aber weiß man nicht einmal mehr, ob es für die zwei Unterschriften noch in diesem Jahr reichen wird. Das erzeugt Unsicherheit unter den Investoren.

In Hong Kong eskalieren erneut die Anti-Regierungsproteste. Ein Mann wurde lebensgefährlich durch eine Kugel verletzt, die ein Polizist auf ihn abgefeuert hat. Die Börsen in Asien reagieren entsprechend nervös auf die jüngsten Entwicklungen. Dies drückt auch auf die Stimmung in Europa und an der Wall Street, hier signalisieren die Futures eine schwächere Handelseröffnung.

