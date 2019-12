Bitcoin/Ethereum - Wir bleiben Short in Ethereum! Nachdem wir 50% unserer Position realisiert haben läuft unser Trade in Ethereum weiter. Wir gehen unmittelbar von weiter fallenden Kursen aus und haben unsere Position im Gewinn abgesichert. Mittelfristig sehen wir die Kryptowährungen vor einem anstehenden Boden, den keiner verpassen sollte. Selbst mit einem Einstieg von 50€ ist das Geld besser investiert als auf dem Weihnachtsmarkt. Die Möglichkeiten die Bitcoin als auch Ethereum die nächsten Jahre bieten werden noch in aller Munde sein, gerade weil die meisten Anleger jetzt verunsichert sind und die Chancen nicht nutzen werden.

Unsere Short Position steht aktuell mit ca +21% im Gewinn.

