FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie des Dax knapp unter einem Rekordhoch hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der deutsche Leitindex pendelte um den Schlusskurs vom Montag hin und her, zuletzt gab er um 0,11 Prozent auf 13 436,69 Punkte leicht nach. Damit ist der bisherige Höchststand von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Punkten unverändert in Reichweite.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,08 Prozent im Plus bei 28 426,48 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gab leicht nach.