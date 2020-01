2016/2019'er Hürde wartet

Solange das Momentum in der Baidu-Aktie hoch bleibt, könnte das Wertpapier zunächst seine Kurslücke aus Anfang 2019 mit einem Anstieg an die Marke von 152,02 US-Dollar schließen, darüber würde weiteres Kurspotenzial an die zentrale Hürde von 160,00 US-Dollar frei werden. Für diesen Fall können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5K3S zurückgreifen und dabei eine Rendite von bis zu 127 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 127,89 US-Dollar nicht überschreiten. Häufig kommt es in derart steilen Trendphasen zu dynamischen Rücksetzern, diese werfen insbesondere sehr eng abgesicherte Positionen aus dem Markt. Aber erst ein Kursrutsch unter 120,00 US-Dollar dürfte das Chartbild merklich ins Wanken bringen und Abgaben auf rund 100,00 US-Dollar forcieren.