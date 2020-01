FRANKFURT (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag keine klare Richtung eingeschlagen. Der Dax -Rekordstand vermochte die Indizes der europäischen Standardwerte nicht mitzureißen. So gab der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag um 0,11 Prozent auf 3784,77 Punkte nach.

Angesichts der überkauften Lage scheint den Aktienmärkten derzeit die Kraft für einen weiteren Anstieg zu fehlen. Hinzu kommen die Unsicherheiten aus Fernost. "Die zunehmenden Befürchtungen bei den Coronavirusinfektionen in China lassen die Kauffreudigkeit der Investoren erstarren", merkte Analyst Andreas Lipkow von Comdirect in einem Kommentar an. Auch Jahreszahlen und Ausblicke der Unternehmen, die in den kommenden Wochen anstehen, sorgten für Zurückhaltung.