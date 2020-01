WTI ÖL – Die Bären sind angekommen! Nach dem Hoch in Welle B in Lila im anvisierten Bereich von $65 findet der Markt nun auch seinen Weg ans nächste Ziel, und befindet sich zwischen $55.22 - $54.74. Wir gehen in diesem Bereich bekanntlich von einem Abschluss der laufenden Abwärtsbewegung aus und sehen den Markt anschließend eine Gegenbewegung zurück in Richtung $61 - $62 ausbauen.