EUR/JPY mit Trendwechsel

Insgesamt tendiert das Paar EUR/JPY seit Anfang 2018 in einem mittelfristigen Abwärtstrend gen Süden und erreichte Anfang September 2019 seinen vorläufigen Tiefpunkt bei 115,8655 JPY. Zwar stellte sich wenig später eine Erholungsbewegung zurück an das Niveau des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 122,8715 JPY ein, weitere Gewinne blieben jedoch aus. Stattdessen legte der Wert kürzlich wieder den Rückwärtsgang ein und fiel aus seinem kurzzeitigen Aufwärtstrend heraus. Damit liegt nach technischen Maßstäben nun ein eindeutiges Verkaufssignal vor und könnte für das Paar weitere Belastungen mit sich bringen. Zusätzlich tendieren die ebenfalls für eine mittelfristige Entscheidung notwendigen gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 wieder auseinander und verstärken hierdurch noch die Annahme weiterer Verluste beim EUR/JPY.

Letzter Halt 120 JPY

Um von einem weiteren Ausverkauf bei dem vorliegenden Währungspaar EUR/JPY partizipieren zu können, sollte erst noch ein Abschlag unter die jüngsten Verlaufstiefs aus letzter Woche von 119,9070 JPY abgewartet werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Abwärtstrendfortsetzung zurück an die Novembertiefs bei 119,2505 und darunter auf 117,0775 JPY merklich an. Hierzu würde sich ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten, dies kann beispielsweise über das Open Emd Turbo Short Zertifikat WKN VE6B1L erfolgen. Früher oder später wird sich aber ein Pullback zurück an den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend einstellen, dieser dürfte mit temporären Gewinnen an 121,1060 JPY einhergehen. Höher als die beiden Durchschnitte EMA 50/200 um 121,1692 und 121,3067 JPY dürfte dabei jedoch nicht mehr rauf gehen. Wenn doch würde noch einmal der Widerstandsbereich am 38,2 % Fibonacci-Retracement und der Marke 123,1015 JPY in den Fokus geraten.