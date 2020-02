Kaufsignal weiter aktiv!

Solange das Unterstützungsniveau von 2.750 Punkten hält, sind weitere Zugewinne durchaus vorstellbar. Oberhalb von 2.900 Zählern dürfte das Niveau von rund 3.000 Punkten in Angriff genommen werden, darüber bestünde die Möglichkeit schließlich an die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 3.104 Punkten zuzulegen. Erfreulich hierbei ist der Wiedereintritt in den zuvor verlassenen Abwärtstrendkanal zu bewerten, dass sich durchaus in höheren Notierungen, als denen aus 2018 noch widerspiegeln könnte.