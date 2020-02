Die Coronavirus-Epidemie hält die Welt und die Finanzmärkte in Atem.

Das neuartige Coronavirus hält die Welt weiter in Atem und drückt auch dem wirtschaftlichen Geschehen immer deutlicher seinen Stempel auf. In weiten Teilen Chinas ist die Produktion für längere Zeit stillgelegt. Mehr als die Hälfte der Provinzen – in denen zusammen rund 70% des Bruttoinlandsprodukts Chinas erwirtschaftet werden – haben die Ferien zum Neujahrsfest um mindestens eine Woche verlängert. Wann die Unternehmen ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen, ist ungewiss. Allein eine grobe Überschlagsrechnung zeigt jedoch, dass durch die Produktionsstillegungen das BIP-Wachstum im laufenden Quartal deutlicher als bislang erwartet gebremst werden dürfte. Wir halten einen Rückgang der Jahreswachstumsrate von 6,0% im 4. Quartal 2019 auf 3% bis 4% für möglich.

Das tatsächliche Ausmass des Bremseffekts auf das Wirtschaftswachstum im 1. Quartal 2020 wird entscheidend von der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. Unabhängig davon sehen wir darin jedoch lediglich eine temporäre Belastung. Früher oder später dürfte die Infektionswelle ihren Höhepunkt erreicht haben, sodass die Schutzmassnahmen Schritt für Schritt zurückgenommen werden können. Dafür spricht nicht zuletzt, dass der neuartige Erreger nach aktuellem Wissensstand weniger aggressiv ist als etwa das SARS-Virus im Jahr 2003. Zumindest in der Industrie sollten die anstehenden Produktionsausfälle mittelfristig wieder ausgeglichen werden und damit dem Wirtschaftswachstum in den folgenden Quartalen neuer Schwung verliehen werden. Fiskalische Stützungsmassnahmen des Staates sollten die konjunkturellen Bremseffekte zusätzlich abfedern.

In den USA ist das BIP auch im 4. Quartal des Jahres 2019 respektabel gewachsen. Mit einem annualisierten Plus von 2,1% gegenüber dem Vorquartal lag das Expansionstempo auf der Höhe der beiden Vorquartale. Bei der Struktur des BIP-Zuwachses gab es keine Überraschung. So legte der private Konsum nach den kräftigen Anstiegen im Sommerhalbjahr 2019 (durchschnittlich 3,9%) eine Verschnaufpause ein und expandierte mit 1,8% nur noch halb so stark. Daneben erzeugte die Entwicklung der Vorratsbestände einen spürbaren Bremseffekt und auch sinkende Unternehmensinvestitionen dämpften. Ausgeglichen wurden diese Belastungen durch den Aussenhandel, der aufgrund rückläufiger Importe das Wachstum merklich anschob.