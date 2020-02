„Grüner Wasserstoff ist das Erdöl von morgen“, davon ist Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) überzeugt. Um Deutschland zu einem Vorreiter der Wasserstofftechnologie zu machen, will die Bundesregierung in den nächsten Wochen eine Nationale Wasserstoffstrategie verabschieden. An der Börse explodieren die Kurse von Wasserstoff-Aktien unterdessen. Welches Potenzial hat Grüner Wasserstoff, der aus Ökostrom hergestellt wird, wirklich? Das sagen Experten:

„Wasserstoff wird eine wichtige Rolle als Energieträger der Zukunft spielen und somit für die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele entscheidend sein. Neben der lokalen Erzeugung von grünem Wasserstoff werden wir in Deutschland auch zukünftig auf den Import von Energie angewiesen sein. Dieser Energieimport kann über Wasserstoff erfolgen. An Orten, an denen man erneuerbare Energien sehr günstig und viele Stunden im Jahr nutzen kann, wird Wasserstoff hergestellt und über Pipelines oder auf dem Seeweg zu uns transportiert. Hier angekommen, kann der Wasserstoff in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden, z. B. in der Stahlproduktion oder der chemischen Industrie, im Wärmesektor und in der Mobilität durch den Einsatz von Brennstoffzellen. Sowohl der lokal erzeugte, als auch der importierte Wasserstoff kann in Kavernen zwischengespeichert werden. In diesem Energiesystem wird die Stromerzeugung von der Nutzung entkoppelt und die Energieversorgung gewährleistet“, erklärte Dominik Härle, Wasserstoff-Experte am Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) in Halle, exklusiv gegenüber wallstreet:online.