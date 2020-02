FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte von seiner Vortagesschwäche im Zuge der Apple-Warnung schnell erholt. Am Nachmittag stieg der Leitindex Dax um 0,55 Prozent auf 13 756,46 Punkte. Damit ist seine Bestmarke bei 13 795 Punkten vom Wochenbeginn wieder in Schlagdistanz. Nach Jahreszahlen lieferten die Aktien der Deutschen Telekom und Covestro mit hohem Kurszuwachs positive Impulse.

Analyst David Madden von CMC Markets UK wies auf die offensichtlich weniger stark steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hin, was ein positives Zeichen sei. Auch scheine ein Großteil der Beschäftigten in China ihre Arbeit nach und nach wieder aufzunehmen. Den Börsen insgesamt half am Mittwoch auch, dass China laut Kreisen seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluggesellschaften unter die Arme greifen will und somit versucht, größere wirtschaftliche Schäden abzuwenden.