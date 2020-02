Die Nachrichtenlage ist derzeit nicht gerade erfreulich: DHL nahm die Preiserhöhung für Privatkunden-Pakete und -Päckchen zurück, die Beschwerden über mangelhafte Postdienstleistungen sind im abgelaufenen Jahr deutlich gestiegen und derzeit verliert das Unternehmen Umsatz, weil keine Pakete nach China oder Hongkong angenommen werden. Wobei die Regionen, in denen der Logistikverkehr vorerst eingestellt wird, noch zunehmen können.

Aber noch ist offen, wie sich diese Aspekte in der Bilanz auswirken werden. Die Bilanz des wichtigen vierten Quartals steht erst für den 10. März im Terminkalender. Dann wird sich auch weisen, wie das Unternehmen die derzeitige Lage und ihre Auswirkungen im laufenden Quartal beurteilt. Man darf vermuten, dass die Reaktion der Aktie dann markant ausfällt, ebenso, dass sich der Kurs bis dahin sehr volatil präsentieren wird. Aber zu einem klaren Trend dürfte es momentan aufgrund der sehr emotionalen Phase am Gesamtmarkt eher nicht kommen. Da dürften sich starke Verkaufsimpulse und scharfe Gegenbewegungen die Klinke in die Hand geben. Für eine zielgerichtete Positionierung auf der Long- oder Short-Seite ist das ein schwieriges Umfeld, aber: