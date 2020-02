Wie erwartet geht es für den Bitcoin weiter nach Süden. Die Bären können die $9622 endgültig hinter sich lassen und laufen nun die nächste Unterstützung bei $9100 an. In diesem Bereich wird es noch einmal spannend, da das 38.2% Retracement eine wichtige Unterstützung darstellt und typischerweise in einer Welle 4 angelaufen wird.

Aus dieser Region kann also noch einmal eine Gegenbewegung erfolgen. Wir gehen allerdings weiter davon aus, dass sich Welle 2 in Grün bis an das 61.8% Retracement zurückziehen kann, ehe die Bullen wieder den Markt übernehmen. Diese Korrektur ist für den weiteren Verlauf des Marktes äußerst wichtig, da man oft in Abwärtsbewegungen erst erkennt, wie gesund sich der Markt in seiner vorangegangenen Aufwärtsbewegung entwickelt hat.