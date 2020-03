Ethereum hat strukturell auch noch ein größeres Korrekturpotenzial. Unmittelbar müssen wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Schritt in die $200 - $180 Region im Rahmen der Welle (5) in Grün abverkaufen werden. Dies gilt, solange es den Bullen nicht gelingt, das Hoch der Welle w in Blau bzw. die $236.52 zu überschreiten. Sobald unsere Indikatoren Anschlagen werden wir Longpositionen aufbauen, da wir mit von einer größeren Gegenbewegung in Welle b ausgehen. Zugleich wären wir für einen direkten Ausbruch auf neue Hochs positioniert.

Sowohl die Struktur als auch die Indikatorenlage deuten aber erst einmal auf tiefere Kurse hin, bevor eine größere Gegenbewegung starten kann. Das kann sich jedoch zeitnah ausspielen. Wir werden uns direkt danach wieder bei Bitcoin als auch Ethereum Long im Markt Positionieren!

