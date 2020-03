Altech Chemicals: Macquarie Bank arbeitet weiter an Mezzanini-Kredit

Die Macquarie Bank arbeitet weiter an einem Mezzanine-Kredit für Altech Chemicals . Unterdessen streben die Australier mindestens einen weiteren Deal für den Verkauf von HPA mit einem Endnutzer an.

Die Macquarie Bank aus London ist weiterhin an einer Finanzierung der HPA-Verarbeitungsanlage von Altech Chemicals (0,07 AUD | 0,04 Euro; AU000000ATC9) in Australien interessiert. Im Gespräch ist ein Mezzanine-Kredit im Volumen von 90 Mio. US-Dollar. Dies teilten die Australier nach einem Treffen mit der Bank mit. Demnach sei Macquarie im intensiven Dialog mit dem Hauptkreditgeber, der deutschen KfW IPEX-Bank aus Frankfurt und deren Rechtsberater Freshfields. Im Fokus stünden jetzt die rechtliche Prüfung der Finanzierung. UNterdessen bekräftigte Macquarie auch an der Finanzierung einer weiteren Fabrik interessiert zu sein. Altech Chemicals hatte von der sächsischen Landesregierung eine Einladung bekommen, dort seine erste europäische Fabrik zu bauen (mehr hier).

Weitere Abnehmer für HPA

Unterdessen gehen die Bauarbeiten an der HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia weiter. Dort will Altech mindestens 4.500 Tonnen pro Jahr produzieren. Allerdings hat man bei der Menge noch Luft nach oben. Die Menge wird nach bisherigen Plänen an den Rohstoffhändler Mitsubishi Australia geliefert. Allerdings strebt Altech nun ein, einen weiteren Endnutzer zu finden. Offenbar stören sich Investoren daran, dass Altech mit Mitsubishi keinen Festpreis vereinbart hat, sondern aufgrund der stark wachsenden Nachfrage (Batterie für Elektroautos, Energiespeicher etc.) die dann gültigen Marktpreise realisieren will. Altech will nun mit einem weiteren Abnehmer entweder eine Fixpreis vereinbaren oder eine andere „transparente“ Preisvereinbarung finden.

Aktieninfo Altech Chemicals

Aktienkurs: 0,07 AUD | 0,04 Euro

ISIN: AU000000ATC9

Kürzel ASX: ATC

Größte Anteilseigner (mehr Details): Delphi Unternehmensberatung, Deutsche Balaton, SMS Investments, MAA Group

Mehr Information zu Altech Chemicals sowie eine Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://www.altechchemicals.com.

