Dass Traditionen mehr als nur ein Ritual darstellen, zeigt die Gruppe der sogenannten Dividendenaristokraten: Aktien, die seit 25 Jahren stets ihre Ausschüttung erhöhen. Im weiteren Sinne zählen hierzu auch Aktien, die eine bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende Historie kontinuierlicher Ausschüttungen vorzuweisen haben. Statt sich von einer hohen Dividendenrendite blenden zu lassen, setzten viele Anleger ganz bewusst auf diese Gruppe, denn die „Aristokraten“ haben über viele Wirtschaftszyklen bewiesen, dass ihr Geschäftsmodell in guten wie in schlechten Zeiten genügend freie Mittel übriglässt, um die Aktionäre daran teilhaben zu lassen.

Unsere Partnerredaktion vom Smart Investor hat sich in der aktuellen März-Ausgabe intensiv mit den Dividendenaristokraten unter den Aktien beschäftigt. Dort erfahren Sie nicht nur, was das ist, sondern auch, welche Unternehmen für Anleger aktuell besonders interessant sind. Abgerundet wird das Ganze durch einen umfangreichen Tabellenteil mit Kennzahlen zu 49 Titeln – der „Gotha“ des Dividendenadels.

Das Management dieser Unternehmen ist sich in der Regel klar darüber, welch verheerende Signalwirkung der Bruch mit dieser Tradition bedeuten würde. Stur die Aristokraten mit der längsten Historie zu erwerben, ist dennoch wenig zielführend – schließlich befinden sich darunter so manche Exoten, die zwar auf eine lange Dividendenhistorie zurückblicken, aber nicht über ein besonders attraktives Geschäftsmodell und entsprechende Kurschancen verfügen. Wir haben uns daher daran versucht, eine Auswahl von Unternehmen aufzuspüren, die Tradition und Moderne auf ideale Art verbinden.

Tradition und Moderne



Besonders in den USA finden sich einige dieser Unternehmen, die seit dem späten 19. Jahrhundert durchgehend Ausschüttungen bezahlt haben und gleichzeitig wandlungsfähig genug waren, gute Zukunftsaussichten zu haben. Dazu zählen wir den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, der bereits 1890 zum ersten Mal eine Dividende bezahlte, die zudem seit 63 Jahren kontinuierlich steigt. Zwar haben es Markenartikler heute bei Weitem nicht mehr so einfach wie in der Vergangenheit. Das Unternehmen hat sich zuletzt aber auf 65 erfolgversprechende Marken konzentriert – ein Schritt, der nun Wirkung zu zeigen beginnt. Ebenfalls als Aristokraten bewerten wir die Bahngesellschaft Union Pacific, die ähnlich wie Warren Buffetts BNSF zuletzt von der guten US-Konjunktur profitieren kann. Seit 1899 lässt das Unternehmen seine Aktionäre an seinem Erfolg teilhaben.

Tabellenausschnitt mit zwei von insgesamt 49 Werten:

