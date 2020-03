Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat im vergangenen Jahr von der guten Konjunkturentwicklung und einer generellen Wohnungsknappheit in Deutschland profitiert. Die Aktie erweist sich außerdem als vergleichsweise widerstandsfähig und trotzt der Corona-Krise.

Vonovia hat 2019 die eigene Zielvorgabe übertroffen und das operative Ergebnis um acht Prozent auf 1,22 Milliarden Euro steigern können. Zu diesem Ergebnis trugen auch die Mieteinnahmen bei, die um zehn Prozent auf fast 2,1 Mrd. Euro zulegen konnten. Pro Quadratmeter bedeutet das eine Miete von 6,93 Euro, was eine Steigerung von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Vonovia will außerdem rund 25 Prozent mehr in den Neubau, aber auch in die Modernisierung und Instandhaltung investieren als im Vorjahr. Insgesamt sollen 1,3 bis 1,6 Mrd. Euro investiert werden, die eigenen Ziele für dieses Jahr hat Vonovia daher bekräftigt. Gleichzeitig sollen die Aktionäre am Erfolg beteiligt werden, deshalb wird es eine Dividendenanhebung um 13 Cent auf 1,57 Euro geben.

