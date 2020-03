Die Produktionsstopps der Autobauer schlagen direkt beim Zulieferer Continental durch. Der Dax-Konzern reagiert und stellt Fertigungen ein, schließt ganze Fabriken. Sowohl Autobauer als auch die weltweite Zulieferindustrie leidet unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind immer mehr in der deutschen Automobilindustrie zu spüren. Nach den Autokonzernen Volkswagen mit seinen Töchtern Audi und Porsche, sowie den Premiumherstellern Daimler und BMW fährt nun auch der Zulieferer Continental seine Produktion zurück. Dabei sind den Angaben zufolge auch die Schließungen ganzer Fabriken angedacht.

"Mit Blick auf den Schutz unserer Mitarbeiter und in Reaktion auf die Produktionsänderungen unserer Kunden passen wir in Abstimmung mit unseren Kunden und Lieferanten schrittweise die Produktion in unseren Werken weltweit an und fahren sie vorübergehend teilweise auf null zurück", so das im deutschen Börsenleitindex Dax gelistete Unternehmen.

Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Continental verspricht sich nach eigenen Angaben von diesen Maßnahmen auch eine Anpassung seiner Kostenstrukturen an die "stark reduzierten Abrufe der Kunden". Nicht nur die deutsche Automobilindustrie leidet unter den Folgen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus. Weltweit haben Autobauer ihre Fertigungen heruntergefahren und Fabriken geschlossen.