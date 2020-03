Bleiben Sie ruhig, wir sind sicher nicht unfehlbar, aber fast Tag und Nacht am Puls der Märkte und wissen was wir tun. In diesem Webinar haben wir zusätzlich zu den Edelmetallen unsere Aussicht auch die DOW30 und DAX30 Aktien analysiert!

Ab Minute 18:00 geht es um die DAX30 und DOW30 Einzelaktien und unsere kommenden Einstiege in diese!

https://www.youtube.com/watch?v=7cPLfbEf8-w&feature=youtu.be