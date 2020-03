Inflation ante portas – FED flutet Märkte

Seit einigen Wochen hält der Coronavirus die Welt in Atem. Sowohl gesundheitlich auch als wirtschaftlich sorgt die aktuelle Pandemie weltweit für Probleme. Zahlreiche Staaten haben eine Ausgangssperre verhängt, die Wirtschaft steht still. Die Aktienmärkte verzeichneten historische Einbrüche, so verlor der Dow Jones innerhalb des Monats März 30 Prozent. Zudem kann es im Finanzsystem zu massiven Liquiditätsengpässen. Die amerikanische Notenbank (FED) hat reagiert und den Leitzins mittels Notfallentscheid drastisch gesenkt sowie die Druckerpresse angeworfen. So schafft die FED Billionen neuer US-Dollars aus dem Nichts. Dies muss zur Inflation Geldentwertung führen. Wann schlägt die Inflation zu?

