Dass Gold gerade der Shooting-Star am Investmenthimmel ist, braucht man den meisten Anlegern bei Wallstreet-Online wohl nicht mehr sagen. Die Coronakrise hat einen Kreislauf in Gang gesetzt, in welchem sich diejenigen Investoren, die begriffen haben was hier gerade gespielt wird, in Sicherheit bringen. Oder in anderen Worten: in Gold positionieren. Fosterville South darf da in keinem Depot fehlen. Der Explorer verfügt in Südaustralien über drei herausragende Minenprojekte, die in unmittelbarer Nähe zur weltberühmten Fosterville-Mine von Kirkland Lake liegen.

















Nun ist es endlich soweit: Der Goldpreis legt den Turbo ein und nur die Wenigsten sind dabei. Vor gut zehn Tagen handelte Gold noch unter 1.600 US-Dollar je Unze, inzwischen wurde die Hürde bei 1.700 Dollar überzeugend durchbrochen und der höchste Stand seit 8 Jahren (!) erreicht. Diese Vehemenz hat nicht nur uns sondern viele andere Experten völlig überrascht, denn in halbwegs "normalen" Zeiten braucht es für diese Wegstrecke mehrere Wochen. Doch nun kommt hier augenscheinlich richtig Dynamik rein. Mit der aktuellen Geldschwemme wird es nun immer wahrscheinlicher, dass Gold schon im Mai das All-Time-High bei 1.920 Dollar knacken kann. Danach heißt es: The sky is the limit!!!



Für Sie als Anleger wird es damit allerhöchste Zeit, dass Engagement in Gold- und Silberaktien kräftig hochzufahren. Denn wie wir aus der Historie wissen: Kommt der Edelmetallmarkt erst einmal ins Laufen, hängt er alle anderen um Längen ab. Das heißt: In diesem Segment sind binnen Wochen exorbitante Renditen möglich. In diesem Zusammenhang müssen wir Sie auf den seit Jahren wohl heißesten Börsengang im Junior-Bergbausektor aufmerksam machen. Diese Chance dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, denn auf dieses IPO warten die Big Boys der Branche sehnlichst.







Eric Sprott nutzt Wahnsinnsgelegenheit und steigt ein



Einige "Große Namen" der Szene - unter Ihnen die Investment-Legenden Eric Sprott und Ross Beaty - haben diese Wahnsinnsgelegenheit bereits erkannt und sich in diesem höchst potenten Goldwert eingekauft. Sie wissen, dass der neue Stern am Goldaktien-Himmel ansteigen wird, wie kein anderer in diesem goldenen Börsenjahr. Die Rede ist von Fosterville South Exploration (WKN: A2P2JF – TSX: FSX) , deren Aktien erst seit Dienstag an der Börse gehandelt werden.



Es eilt - hier winken die wirklich großen Gewinne im Goldsektor



Hier müssen Sie frühzeitig (!) einsteigen und die kommenden Gewinne voll mitnehmen. Nur so haben Sie die Möglichkeit in kurzer Zeit wirklich große Renditen einzufahren. Was diesen speziellen Börsenneuling so ganz besonders macht, wird Ihnen bald einleuchten, aber der Reihe nach. Fosterville South Exploration ist im Süden Australiens aktiv. Besser noch: Die Company hat sich in unmittelbarer Nachbarschaft der inzwischen weltbekannten Fosterville Goldmine im australischen Bundesstaat Victoria eingenistet.



Dort fördert Kirkland Lake Gold (WKN: A2DHRG – TSX: KL) hunderttausende Unzen Gold zu Tage und das zu unschlagbaren Kosten von unter 300 US-Dollar pro Unze - eine unglaubliche Zahl!







Bei einem aktuellen Goldpreis jenseits von 1.700 Dollar können Sie sich an fünf Fingern abzählen, welche Millionenwerte Kirkland Lake in Süd-Australien scheffelt. 2019 produzierte der Gold-Champion vor Ort sagenhafte 619.000 Unzen Gold – bei einem durchschnittlichen Goldgehalt von 39,6 Gramm Gold pro Tonne! Aktuell ist für die Goldmine Fosterville eine gemessene und angezeigte Ressourcenschätzung von 14.800.000 Tonnen bei 4,4 g/t Gold für 2.110.000 Unzen Gold und eine abgeleitete Ressourcenschätzung von 10.300.000 Tonnen bei 5,5 g/t Gold für 1.830.000 Unzen Gold bekannt.



Kein Wunder also, dass sich die Kirkland Lake-Aktie in kurzer Zeit zu einem absoluten Börsenliebling gemausert hat. Nicht wenige Kirkland-Aktionäre wurden in den vergangenen Jahren zu Millionären, schließlich schoss diese Aktie binnen weniger Jahre von 0,15 Dollar auf in der Spitze über 50 Dollar nach oben! Heute ist der Konzern eine Cashmaschine, kauft Aktien zurück und zahlt Dividende – ein Traum für die Aktionäre.



Gut fünf Jahre zuvor war eine solche Erfolgsgeschichte kaum absehbar: Fosterville war mit Wideraufnahme der kommerziellen Förderung im Jahre 2005 nur eine relativ kleine Mine, die es lediglich auf jährlich 100.000 bis 130.000 Unzen bei moderaten Gehalten von 3 bis 6 g/t Gold brachte. Erst als Kirkland Lake im Herbst 2016 das Ruder übernahm, wurde tiefer gebohrt, in die sogenannte Phoenix-Zone. Und siehe da: Die Ergebnisse verbesserten sich in der Tiefe substanziell. Kirkland Lake ging tiefer und tiefer, bis etwa 1.500 Fuß. Dort fand man schließlich die heute bekannte Monster-Ressource mit atemberaubenden Goldgehalten von 289 g/t, 353 g/t und sogar 423 g/t Gold!







Die wichtigste Entscheidung für Ihr eigenes Depot



Diese Erfolgsgeschichte soll sich nun bei Fosterville South wiederholen. Die hierzulande noch weitgehend unbekannte Gesellschaft bringt alle Voraussetzungen mit, um in die Fußstapfen des großen Bruders zu treten. Nicht umsonst sind Ross Beaty und Eric Sprott, beides absolute Größen der Goldbranche, hier seit kurzem als Investoren an Bord. Kenner wissen: Eric Sprott hat sich bereits mit Kirkland Lake Gold eine Goldene Nase als Chairman und Investor der ersten Stunde verdient. Nun ist er mit 5,5 Prozent an Fosterville South (FSX) beteiligt.



Das hat gute Gründe: Fosterville South Exploration nennt nämlich knapp 1.400 Quadratkilometer südlich und östlich der Fosterville-Mine sein Eigen. Ein lokaler Geologe, Rex Motton, steckte 2017 den besten Boden rund um Kirklands Lagerstätte ab, als langsam aber sicher klar wurde, welchen Schatz Kirklands Fosterville-Mine darstellt. Rex Motton, der heute COO von Fosterville South ist, sicherte sich damals den Zugriff auf ausgewählte Landpakete - die heute im wahrsten Sinne des Wortes goldwerte Basis von Fosterville South Exploration war gelegt.



Hochpotente Landpakete: 50 g/t Gold und mehr



Alle drei Liegenschaften können historisch hochwertige Goldproduktionen vorweisen und befinden sich zu 100% im Besitz von Fosterville South: Sie heißen Lauriston, Golden Mountain und Providence. Bisher wurden Explorationsaktivitäten in Sachen Bodengeochemie, Probenahme, geologische Kartierung und die Zusammenstellung historischer Daten vorgenommen.







Besonders Lauriston ist das absolute Juwel im Portfolio. Lauriston hat eine ähnliche geologische und strukturelle Lage wie der große Nachbar im Norden und teilt sich mit ihm den gleichen geologischen Trend. Beste Voraussetzungen Kirklands Erfolg zu wiederholen.







Die geologische Formation namens "Selwyn Margin" verläuft von Norden nach Süden direkt durch die Goldmine Fosterville im Norden und durch den Lauriston-Claim von Fosterville South im Süden. In dem Gebiet findet sich eine ganze Reihe von historischen Minenbetrieben, wobei das Gelände bis heute nur sporadisch moderne Bergbautechnik gesehen hat. Vor allem in der Tiefe vermuten Geologen hochgradig mineralisierte Goldzonen, eben solche wie sie Kirkland 2017 überraschend auf seinem Landpaket entdeckte und ein völlig neues Kapitel seiner Firmengeschichte aufschlagen konnte.



Das weitläufige Lauriston-Landpaket, wir sprechen hier von 600 Quadratkilometern, enthält mehrere anerkannte Goldfelder, darunter Taradale, Malmsbury, Lauriston und Blackwood East, die bis etwa 1914 über 233.215 Unzen mit einem Gehalt von 20,7 g/t Au produziert haben. Einige kleinere Produktionen erfolgten auch während der Großen Depression der 1930er Jahre.







Deshalb wird Fosterville South hier 2020 seinen Schwerpunkt setzen und 2,1 Mio. Dollar in eine ausgiebige Explorations- und Bohrkampagne stecken. Entsprechende Vorbereitungen für die Suche nach entsprechenden Goldvorkommen wurden in den vergangenen beiden Monaten bereits unternommen, um die Bohrungen vorzubereiten.



Wir können uns lebhaft vorstellen, dass die Ergebnisse so manchen Experten vom Hocker hauen werden. Die erste umfängliche Ressourcenschätzung nach heutigen technologischen Standards verspricht jede Menge Überraschungspotenzial.