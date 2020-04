Hoffen auf bessere Zeiten

Obwohl die Aktie der Deutschen Bank heute zweistellig zulegen kann, begrenzt noch ein kurzfristiger Abwärtstrend das Kurspotenzial in dem Wertpapier. Darüber verläuft bereits zwischen 6,30 sowie 6,38 Euro ein weiterer Widerstandsbereich. Bis dahin könnte die Aktie in den kommenden Tagen zwar zulegen, aber erst darüber wird größeres Aufwärtspotenzial zumindest an den 200-Tage-Durchschnitt um 7,00 Euro freigesetzt werden können. Wer sich an das Wertpapier der Deutschen Bank herantraut und mit einem gezielten Hebel handeln möchte, kann hier zu in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC7SG9 zurückgreifen. Auf der Unterseite hat sich in den letzten Wochen ein kleines Doppeltief um 5,42 Euro ergeben, erst unterhalb dessen wird ein Rücklauf zurück an die Märztiefs bei 4,44 Euro favorisiert. Insgesamt beschreibt die Deutsche Bank-Aktie bislang eine zweiwellige Erholungsbewegung, ein weiteres Hoch über den Märzzwischenständen von 6,83 Euro fehlt aus technischer Sicht noch.