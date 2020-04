EUR/TRY (Euro/Türkische Lira)

Szenario 1 Primärszenario // 80%

Im EUR/TRY bahnt sich ein kurzfristiger Short-Trade an. Wir hatten diesen bereits im Tradingroom angekündigt. Noch ist die Zeit allerdings nicht ganz reif für einen direkten Einstieg. Wir warten noch auf das finale Signal seitens der Indikatoren.

Der EUR/TRY befindet sich aber in unserem blauen Tradingbereich, und wir gehen hier von einem übergeordneten Trendwechsel aus. Aktuell sehen wir den Kurs noch einmal in Welle (iv) in Lila zurückkommen, bevor dann ein finales Hoch in der 7.70er-TRY-Region auf uns zukommt. Dass uns das finale Hoch in b in Orange noch bevorsteht, betiteln wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Der sich dann anschließende Abverkauf kann sich bis in die 5er-TRY-Region fortsetzen.