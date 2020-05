Abgesehen von dieser Entwicklung und den unnötigen Querelen in der Geschäftsleitung sind wir für SAP aber ziemlich positiv gestimmt. Zumindest in unserem Primärszenario, dem wir aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 65% einräumen.

Die Walldorfer haben verkündet, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Das ist gut möglich. Derzeit bastelt das deutsche Software-Vorzeigeunternehmen zusammen mit der Deutschen Telekom an einer berühmt-berüchtigten Corona-App – im Klartext also an der lückenlosen Überwachung von uns allen.

Szenario 1 Primärszenario 65%

Nach der Korrektur haben wir das Hoch der Welle [i] (im Chart in Rot) gesehen und nun steuert der Kurs die [ii] an. Im Bereich zwischen 98.46€ und 89.10€ sollte sich die Aktie wieder fangen und ein Tief ausbauen. Idealerweise taucht der Titel dabei nicht allzu tief in den Zielbereich ein und schafft die Wende bei Notierungen um €94.60. Wenn diese Welle [ii] sauber abgeschlossen ist, wäre der Weg für SAP wieder frei, um im Zuge der Welle [iii] (im Chart in Grün) sauber nach Norden abzudrehen.

Übergeordnet stehen dann neue Höchstkurse an. Anders sieht es aus, wenn der Titel in der laufenden Korrektur unter die 89.10€ absackt. Dann wird nämlich unser Alternativszenario zur Haupterwartung.

Szenario 2 Alternativszenario 35%

Dieses Szenario trifft ein, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich die Aktie sich nicht im Zielbereich fangen konnte und heftig unter die 89.10€ ausschlägt. Dann gibt es erstmal kein Halten mehr. Der Titel dürfte in diesem Fall Notierungen sogar noch unter €72.20 ansteuern. Dann werden die Karten neu gemischt. Wie gesagt, wir halten es für wenig wahrscheinlich, dass die Aktie so abgestraft wird, behalten aber auch diese Variante im Auge.

FAZIT

SAP gehört sicherlich zu unseren Favoriten im DAX30. Die Aktie befindet sich nach unserer aktuellen Einschätzung nach dem Erreichen des korrektiven Hochs [i] auf dem Weg abwärts, um dann Anlauf auf neue Höchstkurse zu nehmen. Wir glauben nicht, dass die Aktie jetzt schon bereit ist, den Widerstand bei €119.50 oder sogar €124.30 zu nehmen.

Wir ziehen aber in Betracht, dass der Titel auf dem Weg nach Süden kein Halten kennt und sogar durch die Marke von €89.10 bricht. Dann könnte ein längerer Sinkflug folgen. Wenn wir das Tief in [ii] bestätigt sehen, würden wir in SAP Long gehen.

Auf sicht der nächsten Jahre gehen wir hier von einer Verdopplung und Verdreifachung aus!

