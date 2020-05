VW plant laut Medienberichten einen elektrischen Kleinwagen für unter 20.000 Euro ­– vor Abzug der E-Auto-Förderprämie ­– auf den Markt zu bringen. Offiziell ist der Name für das kleine und günstige VW-Elektroauto noch unbekannt. Laut Electrek, einer englischen Webseite für E-Mobilität, könnte er womöglich VW ID.1 heißen. Doch welches Marktpotenzial hat solch ein billiger Elektro-Kleinwagen überhaupt?

Automobilpapst Ferdinand Dudenhöffer*, der seit kurzem am Institut für Customer Insight der Universität St. Gallen in der Schweiz lehrt, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Ein paar Zahlen dazu. In Deutschland werden etwa 20 Prozent der Neuwagen mit Listenpreisen unter 20.000 Euro verkauft. Das sind jährlich 700.000 Fahrzeuge.Wenn mittelfristig, sagen wir um das Jahr 2025, VW mit seinem ID-Small dann einen Segmentanteil von nur vier Prozent erzielen könnte, entspräche das 28.000 ID-Small pro Jahr in Deutschland. In Europa liegen mindestens ein Drittel der Neuwagen unter 20.000 Euro. Das entspricht einem Segmentanteil von fünf Mio. Fahrzeugen. Gehen wir wieder davon aus, dass 2025 eine stabile Nachfrage von E-Autos vorliegt und VW dann vier Prozent vom Segment mit dem ID-Small abgreifen könnte, wären das 200.000 Fahrzeuge pro Jahr. Und dann nicht vergessen, auch Skoda, Seat und Audi werden mit einem ähnlichen Auto kommen. Also eher 250.000 bis 300.000 Fahrzeuge pro Jahr für den gesamten Konzern. Das sind wirklich keine Peanuts. In dieser Rechnung ist China noch nicht dabei. Also mit China und Europa sollten für den gesamten Konzern 500.000 Small-ID keine Hürde sein.“