Der Ölmarkt dürfte jedoch schon in den nächsten Wochen unter hoher Volatilität in den Ausgleich kommen.

In den vergangenen Wochen ging es turbulent zu an den Kapitalmärkten – am Ölmarkt waren die Entwicklungen sogar noch dramatischer. Nach heftigen Preisrückgängen bis unter die Nulllinie (wenn auch nur in einem einzigen WTI-Kontrakt) und impliziten Volatilitäten am Optionsmarkt von über 1000 Prozent kam es in der letzten Aprilwoche zu einer spürbaren Erholung, trotz schwacher Konjunkturzahlen. Hintergrund war eine Mischung aus Hoffnung auf eine baldige Lockerung des Lockdowns (nicht zuletzt angesichts vielversprechender Testergebnisse bei einem möglichen Covid19-Medikament), weniger stark als befürchtet gestiegenen Lagerbeständen und einer Risiko-Reduktion bei Terminmarkt-Positionen.

Zudem weisen erste Datenpunkte darauf hin, dass der niedrige Ölpreis die Produzenten dazu zwingt, die Produktion zu drosseln. So waren zum Beispiel 2019 in den USA durchschnittlich fast 400 Fracking-Teams aktiv. Diese Zahl ist mittlerweile auf rund 80 gefallen. Die Förderung von US-Schieferöl wird also perspektivisch sinken. Die Frage ist aber: Wie schnell, wie stark – und wann kommt die Nachfrage zurück?