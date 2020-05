Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 4

N-Tv.de meldet für den 10. Mai 460 neue Coronainfektionen und gibt die Gesamtzahl mit 169.929 an. Die Verdoppelungszeit wird mit 126,1 angegeben.Kommentar: Wenn sich täglich 460 Menschen neu infizieren, verdoppelt sich die Gesamtzahl innerhalb von 369,4 Tagen. Wenn der Durchschnittswert der Erkrankungen der letzten 7 Tage von 909 zugrunde gelegt wird, beträgt die Verdoppelungszeit 186,9 Tage. Wenn 19.703 Kranke innerhalb von 14 Tagen jeweils wieder 19.703 Menschen infizieren, verdoppelt sich die Zahl der Kranken innerhalb von 120,7 Tagen. Unter dieser Annahme würde aber der Reproduktionsfaktor derzeit aber deutlich unter 1,00 (mit 1,07 angegeben) liegen, da sich sonst täglich 1.407 Menschen (19.703 Kranke:14 Tage) neu infizieren müssten.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.574 Euro/kg, Vortag 50.562 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 15,49 $/oz, Vortag 15,54 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 764 $/oz, Vortag 769 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.796 $/oz, Vortag 1.851 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 29,79 $/barrel, Vortag 30,51 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,3 % oder 4,0 auf 118,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Barrick 4,3 %, B2 Gold 4,2 % und Kirkland 3,8 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 8,4 %, Teranga 6,3 % und K92 4,8 % nach. Guyana ziehen 14,3 %, Entree 10,5 % und Harte 4,6 % an. Bei den Silberwerten fallen Silvercrest 6,7 %, Americas Silver 6,1 % und MAG 5,2 %. Santacruz verbessern sich 9,1 %, Great Panther 7,7 % und New Pacific 4,8 %.