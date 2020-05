First Mining Gold: Jetzt zum Live-Webinar mit CEO Dan Wilton anmelden!

Bei Rohstoff-Unternehmen gibt es nichts wichtigeres als den direkten Kontakt zum Management zu suchen. Deutsche Anleger bekommen am kommenden Mittwoch (27. Mai 2020) um 16 Uhr bei First Mining Gold (0,25 CAD | 0,18 Euro; CA3208901064) die Gelegenheit dazu. CEO Dan Wilton wird eine kurze Präsentation zum Unternehmen geben und sich dann den Fragen der Teilnehmer stellen. First Mining ist einer der größten Developer Kanadas. Es betreibt mehrere Goldprojekt in Quebec und Ontario, im Fokus steht aber das Springpole-Projekt. Hierfür liegt bereits eine NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung mit 4,67 Mio. Unzen Gold und 24,19 Mio, Unzen Silber in der höherwertigen Kategorie “indicated” vor. First Mining hat zudem Ende 2019 eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) vorgelegt. Demnach ist hier der Abbau von durchschnittlich 410.000 Unzen Gold und 2,4 Mio. Unzen Silber jährlich möglich. In dem geplanten Tagebau lägen die Produktionskosten (AISC) nur bei 611 US-Dollar je Unze. Der Nach-Steuer-NPV liegt bei stolzen 1,22 Mrd. Dollar, wenn man konservativ einen Goldpreis von 1.500 Dollar je Unze unterstellt (ausführlich hier). Das entspricht mehr als dem Sechsfachen des aktuellen Börsenwerts von First Mining Gold. Allein aufgrund der Größe des Vorkommens gilt First Mining in Branchenkreisen als ein Übernahmeziel der großen Produzenten. Wir hatten First Mining bereits ausführlich an dieser Stelle vorgestellt. Am Mittwoch können Sie die Präsentation direkt verfolgen und ihre Fragen stellen. Die Anmeldung ist kostenlos unter GoToMeeting möglich.

Webinar mit Dan Wilton, CEO von First Mining Gold

Wann: 27. Mai 2020 um 16 Uhr (MEZ)

Inhalt: Präsentation & Fragerunde

Hinweis: Um am Webinar teilnehmen zu können, wird Ihr Browser nach dem Aufruf von GoToMeeting automatisch eine Installationsdatei downloaden. Das kann zwei bis fünf Minuten dauern. Bitte gehen Sie daher fünf Minuten vor Beginn des Webinars auf die GoToMeeting-Webseite.