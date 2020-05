Goldaktien weltweit stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Behörden in Baden-Württemberg forderten auf dem Höhepunkt der Corona-Krise Hunderte Soldaten zur Überwachung von Quarantäne-Maßnahmen und als Wachpersonal für Sicherheitsaufgaben an. Die Anträge wurden später wieder zurückgenommen (Quelle: n-tv.de).Kommentar: Der Schritt zu einer Diktatur ist klein.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.031 Euro/kg, Vortag 50.947 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht kräftig an (aktueller Preis 17,45 $/oz, Vortag 17,07 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 837 $/oz, Vortag 817 $/oz). Palladium gewinnt (aktueller Preis 1.954 $/oz, Vortag 1.875 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 36,19 $/barrel, Vortag 35,25 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex wird nicht notiert. Bei den in Kanada gehandelten Aktien verbessert sich Franco-Nevada 1,6 %. Kinross gibt 1,6 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Vista 16,3 %, Midas 6,3 % und Aura 5,7 % an. Chesapeake gibt 4,0 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Metallic 12,5 %, Great Panther 5,4 % und Minaurum 5,3 %. Silver Bear fallen 6,9 %, Bear Creek 5,2 % und Mandalay 4,9 %.Die südafrikanischen Werte werden im New Yorker Handel nicht notiert.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Pantoro 16,7 %, Blackham 14,3 % und Aurelia 6,4 %. Bei den Explorationswerten ziehen Legend 13,3 % und S2 Resources 9,5 % (Vortag +8,3 %) an. Bei den Metallwerten befestigen sich Grange 4,2 % und Alumina 4,1 %.