Marktanalyse: DAX-Rally zeigt Ermüdungserscheinungen (CMC Espresso 29.5.20)

Am Markt macht sich immer stärker Optimismus breit, dass die Coronavirus-Pandemie überwunden ist. Die zyklischen, konjunktursensitiven Aktien erleben gerade ein wahres Comeback. Die Prügelknaben des Lockdowns sind die Gewinner von heute. Nach vier Gewinnertagen in Folge lassen sich nun aber erste Ermüdungserscheinungen feststellen.

DAX Kurs: Gefahr in Verzug?





Vor Pfingsten könnte dem DAX dann doch die Puste ausgehen. In der laufenden Rally im DAX ist möglicherweise Gefahr in Verzug. Ein Rutschen unter 11651 Punkte könnte aus charttechnischer Sicht zunächst die Wende bringen. Gewinnmitnahmen könnten folgen. Nach sechs positiven starken Tagen an der Börse zeigte sich gestern ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Eine Doji-Kerze entstand.

