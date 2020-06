Der Skandal um Wirecard wirft auch viele Fragen auf, was in Deutschland eigentlich schief läuft! Warum hat die Aufsichtsbehörde Bafin lieber Journalisten wegen deren Recherchen zu Wirecard verklagt, statt diesen Vorwürfen ernsthaft nach zugehen? Und warum hat die Bafin sogar ein Short-Verbot für die Aktie von Wirecard verhängt und den schwarzen Peter damit den Shortsellern zugeschoben, die angeblich an allem schuld seien? Faktisch sind es aber die Short.Seller und die Journalisten, die solche Skandale aufzeigen, während die Behörden der in Deutschland vorherrschenden Spekulationsfeindschaft folgten und die Leerverkäufer als Sündenböcke präsentierten! Heute ist großer Verfall - aber in den nächsten Wochen könnte es wegen Donald Trump und der Fed turbulent werden..

