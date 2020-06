Die Aktie des Herstellers von Grafikprozessoren und Chips steht stellvertretend für den schier unbändigen Aufwärtsdrang im (US-)Technologiesektor. Die Aktie übersprang Anfang Mai das markante Hoch aus dem Februar dieses Jahres und beendete damit die kurze, aber dafür knackige Korrektur auf eindrucksvolle Art und Weise.

Auch in den letzten, nicht ganz so einfachen Handelstagen an den Aktienmärkten ließ sich der Wert nicht von seinem Weg abbringen.

Nach dem Ausbau eines neuen 52-Wochen-Hochs bei 380 US-Dollar ging es allerdings zunächst etwas nach unten. Vor diesem Hintergrund war es für die Aktie eminent wichtig, die massive Unterstützung bei 350,0 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Damit hat dieser Bereich weiter an Relevanz gewonnen.

Die Unterstützung bei 350,0 US-Dollar bot auch die Basis für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß in Richtung 380,0 US-Dollar. Auf der Oberseite baut sich derzeit Druck auf. Kann der Widerstand in Form des aktuellen 52-Wochen-Hochs geknackt werden, so würde eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 400,0 US-Dollar winken. Der aktuelle Aufwärtstrend nährt die Hoffnung auf ein solches Szenario. Auf der Unterseite gilt es hingegen, die 350,0 US-Dollar im Auge zu behalten. Ein Rücksetzer unter diese Marke wäre ein Warnsignal, aber noch kein (charttechnischer) Beinbruch. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 316,0 / 300,0 US-Dollar.