× Artikel versenden

Elliott Wellen Analyse DAX schlägt Kapriolen im Niemandsland

Die kurze Einschätzung der LageDer beherzte Rutsch in der DAX-Wochenendindikation wurde schon in der Overnight-Indikation gekontert. Nach diesen Kapriolen schwebt der DAX unentschlossen im Niemandsland.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.