Die Trump-Administration hat heute Nacht die Aktienmärkte in Turbulenzen versetzt - und damit gezeigt, dass sowohl die Märkte selbst als auch der vermeintliche Handels-Deal mit China eine reine Farce sind. Damit verfolgt Donald Trump zwei Ziele: erstens die Aktienmärkte zu beruhigen, und zweitens (wie John Bolton kürzlich in seinem Buch schrieb) die eigene Wählerbasis zufrieden zu stellen (Landwirte im Mittleren Westen). Was war passiert? Wirtschafsberater Navarro hatte in einem Fox-Interview den Handelsdeal mit China für beendet erklärt - die Aktienmärkte rauschten nach unten. Dann aber zunächst der Auftritt von Larry Kudlow, der dies dementiert - bevor Trump selbst per Twitter ein Dementi absetzte. Während die Märkte die Wirtschaftsdaten und die Folgen der Pandemie ignorieren, entsteht bei Aussagen wie von Navarro sofort Panik. Warum?

Das Video "Aktienmärkte: Was für eine Farce!" sehen Sie hier..