FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bilanz-Skandal bei Wirecard hält den Aktienmarkt jetzt bereits den siebten Handelstag in Folge in Atem. Am Freitag deutet sich wieder einmal ein sehr hoher Verlust an. Am Vormittag büßte das Papier bis zu 49 Prozent ein - sollte es bis zum Handelsende so bleiben, würde sich Wirecard erneut in die Top Ten der höchsten Tagesverluste von Dax-Aktien eintragen.

Das Papier des Unternehmens, das inzwischen auch die Insolvenz beantragt hat, ist dort ohnehin schon vier Mal vertreten. Seitdem bekannt ist, dass in der Bilanz eine riesige Lücke klafft, büßte die Aktie insgesamt etwas mehr als 98 Prozent ein. Umgerechnet in absolute Werte sank die Marktkapitalisierung von Wirecard seit vergangenem Mittwoch um 12,7 Milliarden Euro auf nur noch etwas mehr als 200 Millionen Euro.