Geht es in dieser Woche weiter bergab für die Aktienmärkte? Derzeit drücken einige Faktoren auf die Stimmung: erstens ebbt die Coronakrise in den USA und der Welt ingesamt einfach nicht ab und macht damit die längst eingepreiste "V-Erholung" der Aktienmärkte immmer fragwürdiger. Zweitens verliert Donald Trump in Umfragen gegenüber Biden weiter - und unter Biden könnte sich die Wall Street wohl nicht mehr so üppig wie bisher die Taschen füllen. Drittens scheint die Fed nun auf die Bremse zu treten - die Liquiditätszufuhr ist zunächst gestoppt. Zusätzlich belastend wirkt der Facebook-Boykott vieler Firmen auf den bisherigen Highflyer, den Nasdaq. Gibt es vor dem Monatsende noch einmal "window dressing"?

Das Video "Aktienmärkte: Weiter bergab in dieser Woche?" sehen Sie hier..