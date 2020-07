Tesla könnte auf Rekordhoch eröffnen

Die Aktie von Tesla (TSLA.US) stieg im vorbörslichen Handel um über 6,2%, nachdem JMP Securities das Kursziel von 1.050 USD auf 1.500 USD anhob. JPM geht davon aus, dass Tesla bis 2025 einen Jahresumsatz von 100 Milliarden USD erzielen könnte.

Der Kurs stieg in diesem Jahr um 189% und erreichte am Donnerstag ein Rekordhoch von 1.208,66 USD, einen Tag nachdem das Unternehmen trotz der Schließung von Fabriken aufgrund der COVID-19-Pandemie besser als erwartete Auslieferungszahlen verzeichnete.

Tesla ist inmitten der dreitägigen Gewinnserie bis Donnerstag um 25,9% gestiegen. Für den Fall, dass es zu Gewinnmitnahmen kommt und eine Abwärtskorrektur einsetzt, sollte man sich auf folgende Unterstützungen konzentrieren: 1.132,83 USD und 956,94 USD. Quelle: xStation 5



