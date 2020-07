Seit Mitte 2015 läuft das Währungspaar CHF/USD in einer Seitwärtsrange (siehe Chart). Zuletzt konnte der Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar wieder aufwerten und damit nun in Richtung der oberen Begrenzung der Seitwärtsphase ansteigen. Die Saisonalität ist bis Oktober durchaus positiv, was für weiter steigende Notierungen sprechen würde. Allerdings haben die Absicherungspositionen der Commercials zuletzt zugenommen, was wiederum in der Vergangenheit oftmals zu fallenden Notierungen führte.

Widerstandsbereich voraus

Die Vorfilter sind also nicht eindeutig. Da das Währungspaar aber - wie bereits erwähnt - nun an einen massiven Widerstandsbereich zwischen 1,0665 und 1,09 US-Dollar heranläuft und dieser die letzten Jahre immer wieder für eine kurzfristige Trendumkehr sorgte, sieht es charttechnisch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit nach fallenden Kursen aus. Mit einem entsprechenden Hebelprodukt, lässt sich auf diese Szenario spekulieren.