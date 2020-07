In den letzten Tagen hat der Kurs unseres Musterdepottitels um rund 10% korrigiert. Aktuell 47,50 Euro. Eine gute Kaufgelegenheit? – Anläßlich bärenstarker vorläufiger Zahlen für das zweite Quartal hebt der Versender von Kochboxen die Jahresprognose an. Die Berliner stellen nunmehr ein Umsatzwachstum zwischen 55 und 70% auf 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro in Aussicht. Bislang war von 40 bis 55% die Rede. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn (Ebitda) wird jetzt auf 8 bis 10% der Erlöse veranschlagt. Vorher wurde eine Marge zwischen 9 und 10% vorhergesagt. Hintergrund sei eine „sehr starke Kundennachfrage“ auch im zweiten Quartal. Das kräftige Wachstum habe sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Die vorläufigen Resultate für den Zeitraum zwischen Anfang April und Ende Juni liegen deutlich über den Prognosen der Analysten. Die Erlöse erreichten 965 bis 975 Millionen, während Auguren lediglich mit 789 Millionen gerechnet hatten. Das bereinigte Ebitda landete zwischen 145 und 155 Millionen. Analysten hatten im Schnitt rund 97 Millionen erwartet. Die Zahl der aktiven Kunden ist seit Anfang Januar um etwa 70% gestiegen. Die Berliner veranschlagen ihre Zahl auf 4,2 Millionen, wovon etwa die Hälfte auf die USA entfällt. HelloFresh ist außerdem in Europa, Kanada, Australien etc. unterwegs. Das Unternehmen liefert Essenszutaten zum Selberkochen einschließlich der Rezepte. In Corona-Zeiten meiden viele das Einkaufen in überfüllten Geschäften, um sich nicht anzustecken. Außerdem erlebt das Selberkochen eine Renaissance angesichts des Trends zum Home Office. Börsenwert aktuell 8 Milliarden Euro. Das KGV (2021) gut 30. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis etwa 2,5. Angesichts des rasanten Wachstums o.k.. Fazit: Im Prior Depot lassen wir unsere schönen Gewinne laufen!