Gold steigt

27 EU-Staaten beschließen ein Finanzpaket im Umfang von 1.800 Mrd Euro. Handelsblatt: „Die EU hat ihre Handlungsfähigkeit bewiesen. Das ist ein gutes Signal“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ökonomen werteten den Coronafonds als historischen Einschnitt, weil die EU dafür erstmals im großen Stil gemeinsame Schulden aufnimmt“.Angela Merkel: „Wir müssen nicht für die Schulden anderer Länder aufkommen“. „Den Weg, den wir gehen, raus aus der Schuldenunion ist richtig“ (heftiger Beifall des Publikums bei Günther Jauch am 26.09.11).Twitter sperrt mehr als 7.000 Konten und beschränkt die Inhalte von 150.000 weiteren Profilen von Trump-Unterstützern. Bereits im Mai hatte Facebook 20 Konten und 5 Seiten der gleichen Unterstützergruppe gelöscht. Die Begründung war „nicht-authentisches Verhalten“.Kommentar:1. Das Verhalten der Regierungsvertreterin Angela Merkel ist zu den Zielen der Regierung aus Sicht von Facebook demnach „authentisch“.2. Twitter und Facebook greifen mit ihrer Zensur direkt in den amerikanischen Wahlkampf ein.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.968 Euro/kg, Vortag 51.844 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.