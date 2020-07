Goldaktien leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Handelsblatt: „Goldpreis auf Allzeithoch“. „Am optimistischsten sind derzeit die Rohstoffanalysten der Bank of America für den Goldpreis. Für 2022 haben sie gerade ein Preisziel von 3000 Dollar je Feinunze ausgegeben“.Kommentar: Um die Glaubwürdigkeit der Prognose zu untermauern, sollte das Handelsblatt einmal die Preisprognose der Bank of America von Ende 2015 ermitteln.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 53.421 Euro/kg, Vortag 53.188 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 24,22 $/oz, Vortag 24,54 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 924 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 2.192 $/oz, Vortag 2.200 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 43,34 $/barrel, Vortag 43,35 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,6 % oder 0,9 auf 157,3 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Barrick 1,2 % nach. Agnico kann sich 1,4 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 12,2 % (Vortage -11,9 %, -11,5 %) und Chesapeake 5,7 %. Golden Star verbessert sich 5,1 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 9,8 % und Sabina 5,8 %. Metallic ziehen 13,7 % und Maya 10,3 % an.