NEW YORK (dpa-AFX) - Ein historisch beispielloser Einbruch der Konjunktur in den USA hat am Donnerstag die Kurse an der Wall Street belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 1 Prozent auf 26 275 Punkte. Damit erholte sich das Börsenbarometer aber von zuvor höheren Einbußen: Im Tagestief hatte er mehr als 2 Prozent eingebüßt.

Wegen der Corona-Krise erlebte die US-Wirtschaft in den Monaten April bis Juni den stärksten Einbruch innerhalb eines Quartals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1947. Um fast ein Drittel brach die Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum ein im Vergleich zum zweiten Quartal 2019.