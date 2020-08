BASF erreicht Short-Bereich und dreht nach unten ab

Am Vortag hieß es: "Dabei kommt es auf den weiteren Verlauf im Bereich des 10er-EMA an. In einer bevorstehenden neuen Abwärtswelle laufen Aufwärtskorrekturen oft im Bereich des 10er-EMA aus. Es bietet sich daher eine Short-Position im Bereich von 49,50 bis 50,00 Euro an."

Der Stopp befindet sich bei 51,00 Euro und sollte bereits auf Einstand nachgezogen werden, das Kursziel befindet sich in der Nähe des Verlaufstiefs bei 47,00 Euro.