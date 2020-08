DE30: Aktien ziehen sich vor dem wichtigen NFP-Bericht zurück

+++ Die europäischen Aktien notierten zum Start der Sitzung tiefer +++ DE30 testet die kurzfristige Unterstützung bei 12.250 Punkten +++ HelloFresh (HFG.DE) legt aufgrund zunehmender Corona-Fälle zu +++

Die europäischen Aktien ziehen sich heute aufgrund der verschärften Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zurück. Donald Trump unterzeichnete Verordnungen, die gegen TikTok und WeChat gerichtet sind, und wurde von den chinesischen Behörden dafür kritisiert. Abgesehen davon warten die Investoren auf die NFP-Daten für Juli, nachdem der ADP-Bericht ein schwaches Beschäftigungswachstum zeigte.

Die deutsche Industrieproduktion stieg im Juni um 8,9% im Monatsvergleich und übertraf damit die mittlere Prognose von 8,1%. Die Produktion war jedoch immer noch 11,7% niedriger als im vorherigen Jahr. Die Exporte stiegen um 14,9% im Monatsvergleich und machten damit den größten monatlichen Sprung seit fast drei Jahrzehnten. Die Exporte nach China waren 15,4% höher als im Juni 2019, während die Exporte in die Vereinigten Staaten 20,7% niedriger waren.

Quelle: xStation 5

Der DE30 zieht sich zurück, da der mehrtägige Versuch, die 200-Stunden-Linie (violette Linie) zu durchbrechen, fehlgeschlagen ist. Der Index macht einen Ausbruch unterhalb der Unterstützungszone bei 12.550 Punkten. Das entspricht dem Fibonacci-Retracement von 38,2%, wo es letzte Woche zu einer Aufwärtsbewegung kam. Die Händler sollten sich auf die Grenzen der kurzfristigen Konsolidierung von 30. bis 31. Juli als kurzfristige Unterstützung konzentrieren. Diese Grenze liegt zwischen 12.480 Punkten (Fibonacci-Retracement von 50%) und 12.300 Punkten. Sollte es andererseits zu einer Erholung kommen, wird die oben genannte 200-Stunden-Linie ein Widerstand sein, den es zu beobachten gilt (derzeit im Bereich von 12.650 Punkten). Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr ist das wichtigste und risikoreichste Ereignis des heutigen Tages, da es zur einer erhöhten Volatilität auf den Markt führen könnte.

DE30-Mitglieder um 11:07 Uhr. Quelle: Bloomberg

Mehr als 1.000 neue Coronavirus-Fälle sind in Deutschland an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gemeldet worden. Die steigenden Sorgen um die Pandemie stützen den Aktienkurs des Lebensmittelherstellers HelloFresh (HFG.DE). HelloFresh hatte aufgrund des Lockdowns und anderen Einschränkungen ein sehr starkes zweites Quartal. Das Unternehmen gewinnt heute 2% und ist einer der stärksten deutschen Aktien.

Adidas (ADS.DE) zieht sich zurück, nachdem ein Sternschnuppenmuster zu erkennen war. Das Unternehmen meldete gestern einen Umsatzrückgang von 35% im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr und einen Nettoverlust von 333 Millionen Euro. Die Online-Verkäufe stiegen jedoch um 93%. Adidas erwartet, dass das dritte Quartal profitabel sein wird, da alle wichtigen Einschränkungen bereits aufgehoben wurden.

Adidas (ADS.DE) zeichnete gestern auf dem Tageschart ein Sternschnuppenmuster, nachdem es nicht gelungen war, die obere Grenze der Handelsspanne bei 247,50 Euro zu durchbrechen. Sollte sich der Pullback fortsetzen, wird die untere Grenze der Handelsspanne bei 230 Euro das Niveau sein, das es zu beobachten gilt. Quelle: xStation 5

