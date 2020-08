Wir haben es gerade mit einem Zusammenbruch bei Momentum-Aktien zu tun. Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, Tesla, Silber und Gold: Was spekulativ getrieben zuvor stark stieg fällt jetzt besonders deutlich. Als erstes setzte gestern mit der Nachricht, Russland habe einen Impfstoff gegen das Coronavirus, eine Sektorrotation von Tech-Aktien und Wachstumswerten zu Value- und Blue-Chip-Aktien ein. Gleichzeitig wurden Staatsanleihen verkauft und die Zinsen stiegen, etwas, was die amerikanische Notenbank derzeit nicht gebrauchen kann, denn was sie flankieren muss ist eine schuldenfinanzierte Reflation der amerikanische Wirtschaft durch die Regierung der Vereinigten Staaten. Als dann ausgerechnet auch noch Nachrichten aus dem amerikanischen Kongress über erneut festgefahrene Gespräche über eine Anschlussfinanzierung der Arbeitslosenunterstützung auftauchten breiteten sich die Verkäufe auf den Gesamtmarkt aus.

