Dow-Jones-Index – Wichtiges Geschiebe

Der Dow-Jones-Future notieren heute im vorbörslich leicht im Minus. Die 28.000 Punkte Marke erweist sind derzeit noch als zu großes Hindernis. Der heutige Wochenausklang wird für Stimmungslage hin zum Monatsende sehr interessant. Apple Aktien stachen einmal mehr hervor, denn die Papiere kletterten auf ein neues Rekordhoch über 464 Dollar.

Dow Jones Kurs



Im Fokus standen gestern nach Börsenschluss 3 chinesische Aktienwerte, die an der Nasdaq notiert sind. Die Aktien des chinesische Streaming-Dienstes iQiyi stürzten nach der Bekanntgabe einer SEC-Untersuchung bezüglich eines möglichen Bilanzbetruges ab. Die Nachricht traf auch den Mehrheitseigentümer der iQiyi-Aktie, Baidu. Der Online Bildungs-Spezialist GSX Techedu wurde ebenfalls des Bilanzbetrugs beschuldigt.

Die Aktien von Apple tendierten im vorbörslichen Handel schwächer, nachdem sie am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen waren. Bloomberg berichtete, dass sich der iPhone-Hersteller auf die Veröffentlichung eines neuen Abonnement-Pakets vorbereite, dass seine Dienstleistungsangebote wie Apple Music und Apple TV+ bündeln und in einem Paket angeboten werden sollen. Negativ ist jedoch die Klage von Epic Games gegen Apple. Nachdem Apple das Spiel "Fortnite" aus dem App Store entfernt hatte, setzt sich Epic Games nun zur Wehr. Grund des Streites ist, dass Entwickler von Fortnite ein In-App-Zahlungssystem geschaffen hatten, um den App Store zu umgehen und die übliche Provision von 30 % auf App-Käufe zu sparen.

Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) hervor Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1,3 % zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um fast 1 %, was die Verluste bei Micron, AMAT und anderen Halbleiter-Aktien widerspiegelte.

US 30 Index Chart



Ein weiterer Versuch der Bullen über die 28.000 Punkte Marke zu steigen ist gestern misslungen. Der zu Wochenbeginn erwähnte Unterstützungsbereich bei 27.633 und 27.325 Punkten bleibt im Fokus. Kurzfristig ist der Trend Abwärts gerichtet, solange der Markt unter den gestrigen Hochpunkten bei 27.990 Punkten bleibt. Über 28.155 Punkte könnte sich die Rally jedoch direkt fortsetzten auf dem Weg zum Jahreshoch bei 29.529 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Intervall,14.08.2020

