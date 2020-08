PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen scheint nach den jüngsten Kursgewinnen am Donnerstag erst einmal die Luft raus zu sein. Kurz vor dem viel beachteten jährlichen Notenbankertreffen, das wegen der Corona-Pandemie diesmal online stattfindet und nicht wie gewohnt in Jackson Hole, wollten sich die Anleger offenbar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ihr Fokus richte sich vor allem auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell kurz nach 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiCorp.

Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 0,74 Prozent im Minus bei 3332,05 Punkten. Seit Wochenbeginn war es für den Leitindex der Eurozone um bis zu mehr als zwei Prozent bergauf gegangen. Der französische Cac 40 sank am Donnerstag um 0,69 Prozent auf 5013,57 Punkte und der britische FTSE 100 verlor 0,43 Prozent auf 6019,61 Zähler.